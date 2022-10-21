В Чечне завершат разработку схем газоснабжения в 2024 году

21 окт. 8:33

Чеченское руководство намерено завершить разработку схем газоснабжения республики на год раньше, в 2024 году.

"Обсудили ход выполнения работ по разработке схем газоснабжения по населенным пунктам Чеченской Республики, вопросы инвентаризации и оформления прав собственности бесхозяйных объектов газового хозяйства и меры по решению актуальных проблем отрасли. Мероприятия по разработке схем газоснабжения мы планируем завершить в 2024 году – это на год раньше запланированного", - сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев по итогам рабочей встречи с заместителем гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Андреем Ломакиным.

По его словам, в настоящее время работа выполнена по 114 населенным пунктам из 289, до конца 2022 года планируется сдать еще 18.