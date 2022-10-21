Туроператоры прогнозируют рост спроса на путевки в Сочи

21 окт. 5:36

Российские туроператоры ждут роста спроса на поездки в Сочи в преддверии горнолыжного сезона, в этой связи расширен ассортимент предложений на направлении, сообщают представители отрасли, уточняя, что продажи уже идут, в том числе на новогодние даты.

Так, в пресс-службе Fun&Sun сообщили, что в зимнем сезоне будут отправлять туристов в Сочи на гарантированных блоках мест на рейсах авиакомпании "Уральские авиалинии". Вылеты есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Уфы. При этом объем перевозки сопоставим с прошлым годом. "Спрос пока раскачивается. Активных продаж ожидаем в ноябре", – цитирует РИА Новости.

Уточняется, что полетные программы в Сочи на зимний период есть из каждого крупного города России.