В Дагестане заработала первая школьная солнечная электростанция

21 окт. 3:34

В селе Гямиях открыли первую школьную солнечную электростанцию, с помощью которой дети будут изучать возобновляемые источники энергии, сообщила пресс-служба министерства образования и науки региона.

«Школа в селе Гамиях Новолакского района одной из первых присоединилась к проекту „ЭкоШкола“, который предусматривает создание сети учебных заведений с оборудованными классами по изучению возобновляемых источников энергии. Школьники при поддержке специалистов построили первую ветро-солнечную электростанцию», - говорится в сообщении.

Уточняется, что электростанция также послужит учебным пособием для разработки собственных проектов и сопровождения теоретического обучения.