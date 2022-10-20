До 2024 года в Ингушетии построят свыше 50 школ и детсадов

20 окт. 23:54

За два года власти Ингушетии построят и введут в эксплуатацию десятки новых объектов образования, которые позволят создать свыше 3 тыс постоянных рабочих мест для выпускников вузов, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В рамках нацпроектов "Образование" и "Демография", а также ФЦП "Сейсмика" и "Стимул" в республике ведется строительство 32 школ и 20 детских садов, которые будут сданы в эксплуатацию в течение 2022-2023 годов", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Глобально решить проблему дефицита мест в школах и детских садах регион был бы не в состоянии, если бы не поддержка и помощь федерального центра, - отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Ингушетии из резервного фонда около 1 млрд рублей для софинансирования расходных обязательств региона для завершения строительства школ.

Между тем, дефицита профессиональных кадров учреждения системы образования пока не испытывают. "Работа по подбору кадров ведется директорами общеобразовательных учреждений. Школы укомплектованы на 100%. Дефицита педагогических кадров нет, имеются единичные случаи, когда преподаватель вынужден уйти, и приходится искать ему замену", - сообщили в Минобрнауки региона.

Отмечается, что 21 школа и 7 детских садов должны быть доведены до уровня технической готовности уже до конца текущего года, - добавили в пресс-службе.