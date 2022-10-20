США опровергли заявления об отсутствии каналов коммуникаций с Россией

20 окт. 22:50

Вашингтон не согласен с тем, что у США и России нет каналов коммуникации для снижения напряженности, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее сказал, что Москва и Вашингтон не имеют канал для деэскалации напряженности, аналогичный тому, что был во временя Карибского кризиса.

"Это не правда. Это не та оценка, с которой мы готовы согласиться. Разумеется, дела с Россией не могут вестись, как обычно, однако мы определенно располагаем способами донести послания первоочередной важности до российской стороны, когда это требуется", - цитирует его РИА Новости.