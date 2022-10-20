В Северной Осетии усилят меры безопасности

20 окт. 22:15

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о принятии повышенных мер по обеспечению порядка и безопасности после введения в регионе базового уровня готовности.

"В соответствии с принятыми решениями органы государственной и муниципальной власти переходят в усиленный режим работы. Профильным ведомствам также поручено принять повышенные меры по обеспечению общественного порядка и безопасности, охране военных, важных государственных и специальных объектов", - написал он в телеграм-канале.

Меняйло отметил, что после введения уровня базовой готовности в республике организован оперштаб.

"Создан и республиканский оперштаб. Сегодня обсудили с коллегами его работу и задачи, поставленные главой государства.Этот режим никак не повлияет на повседневную жизнь республики. Однако мы должны отслеживать ситуацию и контролировать ее", - добавил глава региона.