В Астане оцифруют каждый кустарник

20 окт. 22:26

В Астане идет оцифровка всех зеленых насаждений, в интерактивную карту внесут каждое дерево и каждый куст столицы Казахстана.

Процесс оцифровки завершается, сообщила руководитель управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны Алия Кожабаева на заседании постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, экономики промышленности и предпринимательства.

Она рассказала, что на озеленение и благоустройство Астаны в 2022 году было выделено 5 млрд тенге, выделены средства на озеленение 13 скверов и одного общественного пространства, проведено благоустройство "зеленого пояса" города.

Полная инвентаризация зеленых насаждений города проведена в рамках оцифровки, в базу вносятся данные всех деревьев, кустарников, газонов и цветников. Оцифровка городской зелени закончится к концу октября, добавила Кожабаева.

По ее словам, в будущем с помощью специального мобильного приложения на интерактивной карте Астаны можно будет увидеть местоположение, вид, возраст, инвентарный номер, ответственного владельца и другие данные каждого дерева или кустарника.