Сванский дом "переедет" в Тбилисский этнографический музей из Сванети

20 окт. 21:55

В Тбилисском этнографическом музее в Тбилиси впервые после многолетнего перерыва появится новый дом - он прибудет из высокогорной Сванети, говорится в сообщении телеканала "Имеди".

Постройка "Мачуби" представляет собой нижний этаж старинного сванского дома, там семьи жили зимой.

Дом, построенный несколько веков назад, разместят в экспозиции рядом со сванской башней.

В демонтаже и транспортировке примут участие соответствующие специалисты и архитекторы,

Процесс будет проходить при поддержке Минкультуры, спорта и молодежи Грузии.