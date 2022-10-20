В ООН рассказали о содействии экспорту российского продовольствия

20 окт. 22:14

Генсек ООН Антониу Гутерреш работает в контакте с США, Евросоюзом и Великобританией для содействия вывозу российских удобрений и продовольствия, сообщил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Он работает чрезвычайно усердно и чрезвычайно решительно, чтобы сделать все возможное в контакте с США, ЕС, Великобританией и другими в целях содействия экспорту удобрений и продовольствия", - заверил Дюжаррик.

Ранее в ООН заявляли о планах по продлению зерновой сделки и ее расширению. В сентябре Гутерреш обсуждал перспективы продления зерновой сделки с президентом РФ Владимиром Путиным.