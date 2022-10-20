В окрестностях Майкопа создадут лесопарковую зону 

20 окт. 21:05

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание с представителями фонда "Дом.РФ", участники которого обсуждали проект создания новой лесопарковой зоны "Мэздах" на склоне хребта Нагиеж-Уашх.

"Природа дает нам хорошую возможность гармонично объединить горпарк и зону отдыха в районе "Мэздах", чтобы создать уникальную точку притяжения для майкопчан и гостей города. Это место очень популярно для прогулок, а хребет Нагиеж-Уашх имеет историческое значение. Там обнаружена крепость древнего города и множество курганов. Важно сохранить их, сочетая современные и аутентичные аспекты", - отметил Кумпилов, передает портал Юга.ру.

"Дом.РФ" и чиновники Адыгеи разрабатывают концепцию благоустройства этой территории с учетом комплексного развития республиканской столицы. Специалисты "Дом.РФ" уже изучили территории и подготовили дизайн-проект лесопарковой зоны с учетом всех требований, его представили на совещании.

Планируется, что на площади в 435 га создадут условия для семейного и активного отдыха, на всей территории будет сохранен лес и застроены только отдельные участки. Концепция озеленения предполагает максимально сохранить имеющееся растения и высадить боярышник, калину, яблони и декоративные растения. Здесь планируется проложить пешеходные, велосипедные и конные тропы, установить лавочки, светильники, декоративные архитектурные формы, оборудовать смотровые, спортивные и детские игровые площадки, территории для наблюдения за птицами. В строительстве будут преобладать экологически чистые материалы.