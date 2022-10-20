Великобритания ввела санкции против Ирана из-за беспилотников

20 окт. 21:19

Великобритания вслед за Евросоюзом ввела санкции в отношении трех граждан Ирана и одного предприятия, производящего дроны в связи с тем, что иранские беспилотники, якобы применяются Россией на Украине, следует из заявления британского Минфина в четверг.

Лондон ввез санкции против начальника Генштаба ВС Ирана генерал-майора Мохаммада Хосейна Багери, директора промышленно-исследовательского подразделения при министерстве обороны генерала Сайеда Ходжатолла Горейши, командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадного генерала Сайеда Агаджани.

Также под санкции попала иранская компания-производитель беспилотников Shahed Aviation Industries.

Ранее аналогичные санкции ввел против Ирана Евросоюз.