В Иране заявили, что процесс восстановления СВПД протекает правильно

20 окт. 20:54

Тегеран удовлетворен процессом восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"В последний период мы обменялись с американской стороной месседжами. Час назад я провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Могу сказать, что все на правильном пути и все протекает правильно", - цитирует министра "Интерфакс".

Он также сообщил о достижении договоренности об эффективном сотрудничестве с МАГАТЭ.

"По части некоторых заявлений МАГАТЭ, могу сказать, что есть несправедливые заявления, и мы передали наши замечания, в том числе, по протоколу, который должен быть применен", - сказал глава МИД.

Абдоллахиян отметил, что с Тегеран провел переговоры с Вашингтоном по вопросу обмена иранскими и американскими арестованными лицами.

"В этом вопросе есть прогресс. В Иран посредством третьей страны приехала делегация США. В рамках гуманитарных работ один арестованный - гражданин Ирана и США - передан Оману", - добавил он.