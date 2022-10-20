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В Иране заявили, что процесс восстановления СВПД протекает правильно

В Иране заявили, что процесс восстановления СВПД протекает правильно

Тегеран удовлетворен процессом восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"В последний период мы обменялись с американской стороной месседжами. Час назад я провел разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Могу сказать, что все на правильном пути и все протекает правильно", - цитирует министра "Интерфакс".

Он также сообщил о достижении договоренности об эффективном сотрудничестве с МАГАТЭ.

"По части некоторых заявлений МАГАТЭ, могу сказать, что есть несправедливые заявления, и мы передали наши замечания, в том числе, по протоколу, который должен быть применен", - сказал глава МИД.

Абдоллахиян отметил, что с Тегеран провел переговоры с Вашингтоном по вопросу обмена иранскими и американскими арестованными лицами.

"В этом вопросе есть прогресс. В Иран посредством третьей страны приехала делегация США. В рамках гуманитарных работ один арестованный - гражданин Ирана и США - передан Оману", - добавил он.

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