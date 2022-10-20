Президент Узбекистана прибыл в Ашхабад

20 окт. 20:48

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев по приглашению президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова прибыл вечером в четверг в Ашхабад с официальным визитом.

В международном аэропорту Ашхабада президента встречали заместитель председателя кабмина Туркменистана Батыр Атдаев и другие официальные лица. Мирзиеев после краткой беседы отбыл в отведенную для него резиденцию. Основные мероприятия визита запланированы на 21 октября.

В пятницу в Ашхабаде будут проведены переговоры на высшем уровне для обсуждения актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки.

"В фокусе – углубление узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства на новом этапе, наращивание объемов взаимного товарооборота, расширение кооперации в промышленности, энергетике и химической отрасли, сельском хозяйстве, области транспорта и логистики, продолжение активного культурно-гуманитарного обмена", – сообщала ранее пресс-служба узбекского лидера.