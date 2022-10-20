На бывшего полицейского из Дагестана возбудили уголовное дело

20 окт. 20:36

Экс-сотрудник полиции отдела МВД РФ по Дербентскому району ответит в суде за взяточничество, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

По данным следствия, в январе подозреваемый на окраине села Нижний Уркарах Дахадаевского района получил от водителя грузовика взятку в размере 32 тыс рублей.

За это участковый разрешил водителю вывезти морской песок с побережья Каспийского моря без привлечения к ответственности.

В отношении мужчины завели дело по части 3 статьи 290 ("Получение взятки за совершение незаконных бездействий в пользу взяткодателя") УК РФ.