Россиян, въезжающих из-за границы, освободили от ПЦР

20 окт. 20:40

Роспотребнадзор отменил обязательное ПЦР-тестирование для непривитых граждан по приезде в страну.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Пункт постановления, согласно которому гражданам России, прибывающим из-за рубежа, в течение трех календарных дней необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, признается утратившим силу.

Также ПЦР отменяется и для въезжающих иностранцев, теперь будет достаточно заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ.

Практика проведения выборочного тестирования распространена на все пункты пропуска госграницы, добавляет Роспотребнадзор.