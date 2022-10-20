Россиян, въезжающих из-за границы, освободили от ПЦР

Роспотребнадзор отменил обязательное ПЦР-тестирование для непривитых граждан по приезде в страну.
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Пункт постановления, согласно которому гражданам России, прибывающим из-за рубежа, в течение трех календарных дней необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус, признается утратившим силу.
Также ПЦР отменяется и для въезжающих иностранцев, теперь будет достаточно заполнить анкеты прибывающего на территорию РФ.
Практика проведения выборочного тестирования распространена на все пункты пропуска госграницы, добавляет Роспотребнадзор.