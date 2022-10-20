Окружение Иванишвили попало под санкции Киева

20 окт. 20:25

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении близкого окружения основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Указ опубликован 20 октября.

"МИД Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", - сказано в тексте.

Ограничения распространяются на жену миллиардера Кетеван Хараидзе, брата Александр Иванишвили, двоюродного брата Учу Мамацашвили с его сыном Тате Мамацашвили.