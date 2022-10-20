Ильхам Алиев: сотрудничество Азербайджана и Турции - насущное требование времени

20 окт. 20:20

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Джебраиле отметил, что отношения двух стран вышли на еще более высокий уровень после Второй Карабахской войны.

Ильхам Алиев отметил, что 20 октября - важная дата в истории современного Азербайджана, в этот день от оккупации был освобожден Зангилан. "Приветствовать в этот день своего дорогого брата в Джебраиле и Зангилане - это большая честь. Год назад мы вместе приняли участие в открытии аэропорта Физули, а сегодня уже открыли аэропорт в Зангилане. Это еще раз демонстрирует, что две братские страны вместе - и горе и в радости!" - заявил азербайджанский лидер.

Он напомнил, что вслед за Зангиланом азербайджанская армия освободила Губадлы, затем двинулась в сторону Лачина и Шуши. "Город Шуша, который считался непокоримой крепостью, был освобожден 8 ноября от армянской оккупации. В этом городе также подняли азербайджанский флаг, и Армения признала поражение. Эта славная история принадлежит обеим нашим народам, потому что с первых дней Карабахской войны президент Эрдоган демонстрировал четкую позицию в поддержку Азербайджану", - сообщил Ильхам Алиев.

Политическая и моральная поддержка, которая продолжалась до последних дней войны, не только придавала Азербайджану дополнительную силу, но и предотвращала вмешательство третьих сил в ситуацию в регионе. Единство Турции и Азербайджана в очередной раз одержало победу, продолжил он, и сегодня лидеры вновь демонстрируют солидарность в восстановленном Карабахе и Зангезуре.

Азербайджан при поддержке Турции расширит работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, заявил Ильхам Алиев. Он отметил, что на освобожденных территориях турецкие и азербайджанские компании работают наравне. "Мы благодарны Турции, так как в краткие сроки была проделана огромная работа. Часть дорог уже готова, предусматривается строительство железных дорог и 33 тоннелей. Над некоторыми из них ведется активная работа. Общая протяженность тоннелей превысит 50 км. Планируется строительство 84 мостов, часть из которых уже готова. Общая протяженность мостов составит 12 км. Все это - лишь первый этап работ по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, которые будут лишь расширяться", - рассказал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев подчеркнул, что после Второй Карабахской войны сотрудничество двух стран вышло на качественно новый уровень развития, 15 июня 2021 года была подписана Шушинская декларация "О союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой". "Азербайджан и Турция - союзники во всех сферах. Это стало не только радостной вестью для наших народов, но и серьезным месседжем для региона и мира. Каждый, кто попытается предпринять несправедливый шаг в отношении Азербайджана, должен учитывать факто союзничества Баку и Анкары", - отметил Ильхам Алиев.

"Узы дружбы и братства Азербайджана и Турции укрепляются день ото дня. Сотрудничество наших стран - насущное требование времени!" - заметил азербайджанский лидер.

Турция, реализуя мега-проекты, стала державой, с позицией которой считаются в регионе и мире, добавил Ильхам Алиев. Залогом всех этих достижений является президент страны Эрдоган, сказал он.

"Сотрудничество между Турцией и Азербайджаном во всех сферах, будь то политические инициативы, экономика, энергетика, транспорт, уже вышло за региональные рамки и достигло глобального уровня", - заключил Ильхам Алиев и поблагодарил турецкого лидера за визит.