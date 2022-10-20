В "Грузинской мечте" заверили, что Тбилиси не будет открывать второй фронт

20 окт. 19:52

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал введение санкций против членов семьи основателя партии Бидзины Иванишвили отчаянной попыткой шантажа.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о внесении в санкционный список Александра Иванишвили, его жену Кетеван Хазарадзе, Учу Мамацашвили и его сына Тите Мамацашвили. Все они связаны с семьей Иванишвили.

"В санкциях упомянуты несколько членов семьи Бидзины Иванишвили, но знаете, что за риторика этому предшествовала и что находится в контексте всего этого - шантажом затянуть страну в конфликт и тут открыть второй фронт. Это отчаянная попытка", - цитирует его Sputnik Грузия.

Кобахидзе отметил, что Киеву нужны рычаги для включения Грузии в конфликт. По его словам, внесение членов семьи Иванишвили похоже на шантаж.

"Я думаю, в Грузии не будет открыт второй фронт, как бы ее ни шантажировали. Они не знают Бидзину Иванишвили. Они никаким шантажом не заставят Бидзину Иванишвили вернуться в политику, чтобы втянуть страну в конфликт. Это исключено", - подчеркнул он.

При этом самого Иванишвили в списке не оказалось, несмотря на то, что украинское руководство и грузинская оппозиция обвиняют его в связях с Москвой.