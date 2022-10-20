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В "Грузинской мечте" заверили, что Тбилиси не будет открывать второй фронт

В &quot;Грузинской мечте&quot; заверили, что Тбилиси не будет открывать второй фронт

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал введение санкций против членов семьи основателя партии Бидзины Иванишвили отчаянной попыткой шантажа.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о внесении в санкционный список Александра Иванишвили, его жену Кетеван Хазарадзе, Учу Мамацашвили и его сына Тите Мамацашвили. Все они связаны с семьей Иванишвили.

"В санкциях упомянуты несколько членов семьи Бидзины Иванишвили, но знаете, что за риторика этому предшествовала и что находится в контексте всего этого - шантажом затянуть страну в конфликт и тут открыть второй фронт. Это отчаянная попытка", - цитирует его Sputnik Грузия.

Кобахидзе отметил, что Киеву нужны рычаги для включения Грузии в конфликт. По его словам, внесение членов семьи Иванишвили похоже на шантаж.

"Я думаю, в Грузии не будет открыт второй фронт, как бы ее ни шантажировали. Они не знают Бидзину Иванишвили. Они никаким шантажом не заставят Бидзину Иванишвили вернуться в политику, чтобы втянуть страну в конфликт. Это исключено", - подчеркнул он.

При этом самого Иванишвили в списке не оказалось, несмотря на то, что украинское руководство и грузинская оппозиция обвиняют его в связях с Москвой.

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