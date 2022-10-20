Эрдоган: Баку должен требовать от Армении компенсацию за ущерб в Карабахе

20 окт. 19:45

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым по итогам переговоров в Джебраиле высоко оценил усилия Баку по восстановлению освобожденных территорий.

"Открытие двух современных международных аэропортов спустя короткое время после освобождения от оккупации под силу не каждому государству мира", - считает Эрдоган.

Глава республики заявил, что интересовался у Ильхама Алиева, засвидетельствовали ли члены международных структур, в том числе ОБСЕ и ЕС последствия оккупации Карабаха.

"Ильхам Алиев ответил мне, что вышеуказанные структуры не организуют поездки на освобожденные территории. Причина проста. Они не хотят видеть последствий своего бездействия, видеть результаты совершенного Западом", - сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, западная позиция в период армянской оккупации привела к масштабным разрушениям на освобожденных территориях. По его словам, если представители мировой общественности приедут в Карабах, то увидят реалии, которые стремятся избежать.

Посмотрите, что они сделали с Джебраилем во время оккупации?! Разве соответствующие международные организации не приезжали и не видели эту сцену? Почему бы им не приехать? Они увидят, что они сделали с Джебраилом и остальным Карабахом во время армянской оккупации, которую поддерживал Запад. Конечно, они не хотят всего этого видеть. На самом деле они знают, что происходит. Этот вопрос нужно поднимать в суде Гааги и требовать компенсации. Мы должны показать миру их истинное лицо", - отметил президент.

Эрдоган напомнил, что масштабная работа по восстановлению деоккупированных территорий проделана за последние два года под руководством Ильхама Алиева. Также он назвал открывшийся Зангиланский международный аэропорт еще одним символом героизма Азербайджана по освобождению Карабаха.

Помимо этого, глава государства затронул и участие турецких компаний в восстановлении территорий, назвав это предметом гордости Турции.

Президент заверил, что Анкара продолжит активно поддерживать реализацию плана восстановления Карабаха, включая развитие аграрной сферы, появление умных городов и зеленой энергетики.

Помимо этого, Эрдоган рассказал о процессе нормализации отношений с Ереваном. "Процессы нормализации отношений Азербайджана и Армении, а также Турции и Армении продолжаются, поддерживая друг друга. Очень важно всецело воспользоваться этим шансом", - заключил турецкий глава.