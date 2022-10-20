Краснодар отказался от трамваев в пользу троллейбусов

20 окт. 19:40

Директор департамента финансов Краснодара Александр Чулков сообщил, что город на 1 млрд рублей закупит троллейбусы вместо трамваев, передает "Ъ-Кубань".

Средства будут выделены из краевого бюджета, добавил Чулков.

Отметим, что в мае городу был выделен 1 млрд рублей на новые трамвайные вагоны. Сегодня Чулков заявил, что данная субсидия будет возвращена, вместо нее город получит 1 млрд рублей на 60 троллейбусов по лизингу.

В сентябре было заключено соглашение о строительстве в Краснодаре новых трамвайных линий, а также о покупке 100 новых трамваев, которые начнут поступать в город в будущем году.