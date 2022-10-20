Израиль и Турция наращивают торговлю после ссоры

Вчера израильский министр экономики и промышленности Орна Барбивай побывала в Турции с первым официальным визитом с 2009 года. После посещения Анкары президентом Израиля Ицхаком Герцогом в марте прошлого года контакты между коммерческими структурами двух начали заметно расширяться.

Как пишет Al-Monitor, израильские дипломаты инициировали несколько встреч между Барбивай и турецкими министрами, руководителями турецких компаний, а также представителями президента Турции. Главу минэкономики Израиля в поездке сопровождали комиссар по торговле Охад Коэн из министерства экономики и промышленности, заместитель генерального директора МИД Израиля по экономической дипломатии Яэль Равиа-Задок, недавно назначенная посолом Израиля в Турции Ирит Лиллиан и новый атташе Израиля по экономическим вопросам в Турции Матан Шафран.

Барбивай пытается активизировать торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами. Для этого вчера она встретилась с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком, министром торговли Турции Мехметом Мушем и другими высокопоставленными чиновниками.

С Варанком израильский министр обсудила укрепление сотрудничества в технологических областях, расширение взаимодействия в области инноваций и стартапов, а также контакты малого и среднего бизнеса и приглашение в Израиль турецких бизнесменов, в том числе руководителей торговых сетей.

На встрече Барбивай с министром торговли Турции речь шла о созыве израильско-турецкой экономической комиссии, межправительственной платформы для обсуждения вопросов двусторонней торговли. Изначально Израиль и Турция договаривались организовывать такую встречу каждые два года, но из-за разрыва дипотношений между странами в 2010 году последний раз комиссию созывали аж в 2009 году.

Перед визитом в Турцию Барбивай сказала, что возобновление встреч двусторонней экономической комиссии впервые за 13 лет "станет знаковым событием для увеличения объема торговли и создания рабочих мест" - это неотъемлемая часть экономических соглашений, работу над продвижением которых ведет Израиль.

Комиссия могла бы упростить и расширить торговлю за счет взаимного снижения пошлин и стандартизации товаров, а также способствовать экономическому сотрудничеству посредством взаимных визитов коммерческих делегаций, проведения конференций и других совместных мероприятий.

Торговые отношения между Израилем и Турцией продолжались на протяжении многих лет, даже когда дипломатическая напряженность была на пике. Тем не менее в последние месяцы двусторонняя торговля оживилась. На днях израильские СМИ сообщили, что в период еврейских праздников в сентябре за границу выехало более двух миллионов израильтян, и Турция была одним из ведущих направлений.

В беседе с Al-Monitor комиссар Израиля по торговле Охад Коэн сказал, что израильская и турецкая экономики дополняют друг друга, отсюда и большой потенциал для развития двусторонней торговли. "Обе страны заинтересованы в борьбе с климатическими изменениями. Сферы возобновляемых источников энергии, очистки воды, управления водными ресурсами и продовольственной безопасности также представляют большой интерес, - сказал комиссар по торговле. - У нас есть "Индустрия 4.0", использующая технологии для модернизации производства, и целая индустрия оцифровки, как в производстве, так и во взаимодействии между правительством и гражданами, во всех аспектах жизни".

Сотрудничество в медико-биологической отрасли может включать в себя экспорт и импорт медицинского оборудования или совместные предприятия по управлению системами здравоохранения, что особенно актуально в свете коронавирусной пандемии.

Коэн убежден, что встречи, которые вчера состоялись в Турции, носили исключительно позитивный характер, и обе стороны заинтересованы в скорейшем созыве совместной экономической комиссии.