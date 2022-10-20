Армения вновь обстреляла Кельбаджарский и Дашкесанский районы

20 окт. 19:15

ВС Армении вечером совершили обстрел позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском и Дашкесанском районах, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что с 16:30 до 17:35 подразделения вооруженных сил Армении, с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли и Йухары Шорджа Басаркечарского района с перерывами, подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия азербайджанские позиции в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского и Зяйлик Кельбаджарского районов.

Подразделения азербайджанской армии предприняли адекватные ответные меры.