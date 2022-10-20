Российскую Zara может купить Ливан

20 окт. 19:23

Испанская группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) обсуждает возможность продажи своего российского бизнеса ливанской группе Azadea, пишет в четверг электронная газета Cronica Global.

Azadea владеет франшизой Inditex в Алжире, Бахрейне, Омане и Катаре, отмечает издание. В Ливане уже готовят команду для проработки вопроса о покупке магазинов испанской сети в России.

Решение о присутствии в России Inditex примет до конца января, говорится в материале газеты La Voz de Galicia.