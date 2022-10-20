В Грузию с концертами приедут мировые звезды

20 окт. 19:07

В Грузии в 2023-2024 годах планируется провести ряд концертов звезд мирового масштаба, премьер-министр Ираклий Гарибашвили провел встречу с организаторами концертов.

Согласно сообщению пресс-службы премьера, стороны обсудили концертные программы. По словам организаторов, переговоры со звездами уже ведутся, в ближайшее время будут даны анонсы концертов. Первый из них состоится в мае будущего года.

Звезды мирового масштаба выступят в Тбилиси, Батуми и в Шекветили, на сцене концертного зала Black Sea Arena.