20 окт. 18:50

Замгенсека НАТО Марча Джоанэ допустил возобновление сотрудничества между Россией и Европой в будущем, однако, по его словам, Москва должна "играть по правилам Устава ООН".

"Я не могу сказать, что Россия никогда вновь не станет участником европейской нормативной системы и сотрудничества - когда и если она решит уйти, играть по правилам Устава ООН, а также вести себя как ответственный международный игрок", - цитирует политика РИА Новости.

Джоанэ подчеркнул, что, когда Москва соблюдет эти условия, для Европы "не будет причин для того, чтобы не пересмотреть" текущее положение вещей.