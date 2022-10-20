Центробанк Турции снизил ключевую ставку до 10,5%

20 окт. 18:45

В четверг ЦБ Турции на 1,5% понизил ключевую ставку - до 10,5%.

Регулятор сообщает, что решение было принято с учетом «сильных показателей, указывающих на стабильное снижение инфляции», также не исключено, что в ноябре ставка будет снижена еще, после чего процесс снижения ключевой ставки остановится.

В ЦБ страны отметили, что рост цен на энергоносители и несоответствие спроса и предложения могут стать причиной более долгого, чем ожидалось, роста инфляции.

В октябре инфляция в Турции составила 83,45%, месяцем ранее - 80,21%, следует из данных турецкого статистического бюро.

Последний раз ставка в Турции была снижена 22 сентября.