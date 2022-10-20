В Узбекистане будут наказывать за неуважение к наследию

20 окт. 18:36

Ответственность за неуважение к объектам материального и культурного наследия ввели в Узбекистане. Шавкат Мирзиеев подписал закон, добавляющий статью 641 в Кодекс об административных правонарушениях, пишет информационно-правовой портал Norma.uz.

Документ гласит, что в список неуважительных действий по отношению к объектам материального и культурного наследия вошли нанесение рисунков и надписей, порча объектов, а также их высмеивание, включая их историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Также будут наказывать за действия над объектами культурного наследия, нарушающие общественный порядок.

Нарушителей будут штрафовать от 5 до 10 базовых расчетных единиц. Если объектам понес мелкий ущерб, то будет назначен штраф от 10 до 15 БРВ. В случае небольшого ущерба преступника накажут от 15 до 20 БРВ. За повторное нарушение грозит арест на 15 суток или штраф от 20 до 30 БРВ. Данными нарушениями будут заниматься суды по уголовным делам.

Кроме того, закон ужесточает наказание за мошенничество через компьютер (штраф от 300 до 400 БРВ или исправительные работы от 2 до 3 лет либо лишение свободы от 5 до 8 лет).