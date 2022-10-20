Большинство жильцов пострадавшей многоэтажки в Ейске вернулись домой

20 окт. 18:19

В свои квартиры вернулись почти 550 жильцов дома в Ейске, который пострадал после падения истребителя Су-34.

"547 человек вернулись в квартиры пострадавшего дома в Ейске. В семи не пострадавших подъездах дома по улице Коммунистическая 20/1 всего 264 квартиры. В 241 из них жильцы уже вернулись", - сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее в семи подъездов дома вернулись отопление, вода, газ и электричество.

Напомним, в результате ЧП с самолетом погибли 15 человек, пострадали 26.