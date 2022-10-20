Международный суд отклонил иск Еревана

20 окт. 17:53

Международный суд отклонил иск Армении о внесении изменений в решение суда от 7 декабря 2021 года, говорится в заявлении суда.

Сообщается, что 12 октября 2022 года Международный суд принял решение по запросу Еревана об изменении постановления суда от 7 декабря 2021 года с указанием временных мер по делу о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Суд пришел к выводу, что боевые действия, вспыхнувшие между сторонами в сентябре 2022 года, и задержание армянских военнослужащих не являются обстоятельством, оправдывающим изменение постановления от 7 декабря 2021 года по смыслу статьи 76 Регламента суда", - сказано в документе.