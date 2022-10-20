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Гололед покроет дороги Казахстана

Гололед покроет дороги Казахстана

Обильные осадки ожидаются на большей части Казахстана под влиянием ложбины атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов.

Как пишет Sputnik Казахстан, на восток страны обрушатся дожди и снег, в следствие чего будет гололед. При этом на юге республики синоптики прогнозируют безосадочную погоду.

Также в Казахстане усилится ветер, на западе, северо-западе республики сохранится туман.

Стоит добавить, что в Астане ожидается переменная облачность с небольшим ночным дождем. Ветер юго-западный 9-14 м/с, температура воздуха ночью 4-6, днем 13-15 тепла.

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