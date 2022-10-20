Британским премьером снова станет Борис Джонсон?

20 окт. 17:23

За пост премьер-министра Великобритании после заявления об отставке Лиз Трасс может побороться в том числе и ее предшественник Борис Джонсон, пишет газета Times.

Джонсон никогда не скрывал, что был бы не против вернуться на эту должность, отмечает издание.

Также в гонку могут включиться главные конкуренты Трасс на прошлых выборах: экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт.

Кроме того, пост премьера могла бы занять подавшая в отставку накануне экс-глава МВД Суэлла Браверман, полагают на телеканале Sky News.

Трасс, подавшая в отставку через 44 дня после назначения, заявила, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник.