Британским премьером снова станет Борис Джонсон?

За пост премьер-министра Великобритании после заявления об отставке Лиз Трасс может побороться в том числе и ее предшественник Борис Джонсон, пишет газета Times.
Джонсон никогда не скрывал, что был бы не против вернуться на эту должность, отмечает издание.
Также в гонку могут включиться главные конкуренты Трасс на прошлых выборах: экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт.
Кроме того, пост премьера могла бы занять подавшая в отставку накануне экс-глава МВД Суэлла Браверман, полагают на телеканале Sky News.
Трасс, подавшая в отставку через 44 дня после назначения, заявила, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник.