Дагестан усилит охрану границ

20 окт. 17:14

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил об усилении охраны государственных границ и таможенного контроля.

Ранее он обсудил с органами власти реализацию указов Владимира Путина о введении особых режимов в ряде регионов страны. В Дагестане был введен базовый уровень готовности.

"Поставил задачи перед органами власти - больше внимания уделять обеспечению безопасности людей, усилению защищенности объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, производству продукции, необходимой для нужд армии», — написал глава региона в Telegram.

Меликов заверил, что режим никак не отразиться на дагестанцах, но призвал жителей республики воздержаться от поездок в регионы повышенным уровнем готовности без необходимости.