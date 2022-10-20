РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Автобусы и поезда могут снова связать Узбекистан и Кыргызстан

Автобусы и поезда могут снова связать Узбекистан и Кыргызстан

Власти Узбекистана и Кыргызстана запланировали переговоры по поводу возобновления пассажирского железнодорожного и автобусного сообщения, передает Podrobno.uz.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и заместитель председателя кабмина Кыргызстана Бакыт Торобаев обсудили возможность возобновления пассажирских автобусных, железнодорожных перевозок, а также увеличения количества авиарейсов между двумя странами. Также стороны уделили внимание будущему строительству автодороги "Иркештам – Дароот – Коргон – Уч-Коргон" и выразили готовность принять комплекс необходимых для этого мер.

785 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version