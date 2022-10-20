На российский рынок выйдет автомобильная марка Tank

20 окт. 17:02

До конца 2022 года китайский концерн Great Wall представит в России новую автомобильную марку - суббренд Tank, сообщает "Автостат".

В России планируется продавать две модели: Tank 300 и Tank 500, обе построены на платформе собственной разработки Great Wall. Автомобили с бензиновыми двигателями, полным приводом c блокировками заднего и переднего межколесных дифференциалов, а также электронными ассистентами водителя, впервые планируется представить на российском рынке в ноябре. Продажи автомобилей стартуют в первой половине 2023 года.

Great Wall уже представлен в России марками GWM и Haval.