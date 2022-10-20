Хуснуллин и первый вице-премьер Казахстана провели рабочее совещание по транспортным коридорам

20 окт. 16:57

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел рабочее совещание с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром. Такое сообщение опубликовано на сайте российского правительства.

Хуснуллин поприветствовал казахстанских коллег, указал, что со времени предыдущего совещания Россия выполнила большую работу по расширению логистических коридоров в восточном направлении.

"Мы утвердили дорожную пятилетку, также согласовали у президента разработку и формирование международного транспортно-логистического маршрута "Запад - Восток", который пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока. Предлагаю сегодня обсудить совместное развитие логистических коридоров, в частности трассы "Меридиан", и расширение железнодорожного сообщения между странами", - обратился зампредседателя российского правительства.

Роман Скляр выразил благодарность за взаимодействие, указал на необходимость расширения сотрудничества в вопросах транспорта.

"Мы видим, что за последнее время в два раза увеличилось количество авиарейсов между двумя странами, увеличивается грузопоток, поэтому предлагаю также обсудить вопрос модернизации КПП на границах", - сказал чиновник.