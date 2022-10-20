Жителей столичного региона ждет необычно теплый ноябрь

20 окт. 16:50

Ноябрь в столичном регионе будет достаточно теплым, однако с 6 числа по ночам может установиться устойчивый минус и гололед, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С наступлением ноября, который, кстати, по долгосрочным прогнозам, будет в среднем на два градуса теплее положенного, со второй пентады месяца все-таки появятся первые признаки приближения климатической зимы, а вместе с ними - высокая вероятность устойчивых ночных минусов, выпадения осадков в разной фазе и гололедных явлений", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.