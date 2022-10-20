В Ингушетии пройдет высокогорный Международный марафон "Джейрах"

20 окт. 16:42

В горном Джейрахском районе Ингушетии 4-5 ноября пройдет Международный марафон "Джейрах", в котором примут участие люди разных возрастов и профессий, сообщили в пресс-службе Комитета по туризму региона.

"Высокогорный марафон пройдет в уникальном горном Джейрахском районе с древними башнями. Старт забега, а также стартово-финишный городок расположатся в курортном поселке Армхи", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

4 ноября спортсмены пробегут 1,6 км к Ляжгинскому водопаду, красивейшему в Ингушетии. В основной день мероприятия, в воскресенье, побегут участники четырех дистанций (4 км "Армхи", 10 км, 21,1 км и 42 км к башенному комплексу "Вовнушки"), а также пройдет забег на 700 метров для детей.

Это настоящие "беговые" экскурсии в музее под открытым небом, в которых, как ожидают организаторы, примут участие свыше 200 участников из разных регионов страны.