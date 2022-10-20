Россияне поддержали отмену новогодних мероприятий в этом году

20 окт. 16:39

Отказ от проведения новогодних мероприятий в этом году в российский городах с целью перераспределения свободных средств на нужды военнослужащих поддерживают более 70% россиян, говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Три четверти опрошенных ответили, что поддерживают или поддержат данное решение властей, если оно будет принято (74%). Каждый второй объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии (47% из числа сторонников инициативы)", - говорится в исследовании ВЦИОМ.

Четверть (24%) сторонников инициативы аргументируют свою точку зрения тем, что увеселительные мероприятия неуместны в период проведения специальной военной операции, 7% считают, что это позволит ускорить окончание СВО, 6% отмечают важность моральной поддержки военнослужащих, свидетельствуют данные опроса.