Мишустин прилетел в Ереван

20 окт. 16:28

Российский премьер-министр Михаил Мишустин сегодня прибыл в Ереван, на двухдневное заседание Евразийского межправительственного совета.

Сегодня пройдет заседание межправсовета в узком составе.

Завтра главы правительств стран ЕАЭС проведут встречу с президентом Армении Ваагном Хачатряном, а также примут участие в заседании Евразийского межправсовета в широком составе.

Участники заседания рассмотрят актуальные вопросы евразийской интеграции, работу внутреннего рынка объединения, включая устранение препятствий для движения товаров, промышленное взаимодействие и таможенно-тарифное регулирование. Особое внимание они обратят на цифровую повестку, а именно развитие и совершенствование интегрированной информационной системы ЕАЭС, создание единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами.

Кроме того, политики рассмотрят ход подготовки соглашений по созданию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.