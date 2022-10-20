В сирийском Дамаске заработало русское "литературное кафе"

20 окт. 16:12

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) будут обучать сирийцев русскому языку, для этого в столице Сирии организована работа "литературного кафе", - сообщает пресс-служба вуза.

"Благодаря интерактивным методам и формам обучения любой желающий за несколько дней работы в образовательном "литературном кафе" сможет без проблем выучить фразы, позволяющие говорить на русском языке. Участники мероприятия также познакомятся с русской культурой, ее традициями и обычаями", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

"СКФУ продолжает выполнять одну из просветительских миссий России за рубежом - поддержку и продвижение русского языка. Уверен, что развитие таких проектов послужит основой для научно-образовательного сотрудничества между нашими странами", - цитирует пресс-служба слова ректора СКФУ Дмитрия Беспалова.

В процессе обучения будут задействованы разные формы, в числе которых - театрализованные представления и игротехники, которые позволяют усвоить простые грамматические основы и минимальный уровень лексики за несколько часов. Также СКФУ проведет курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка Университета Дамаска и серию занятий по русскому для изучающих язык сирийских студентов.