У "миссии по оценке потребностей Армении" нет и не может быть мандата ОБСЕ

20 окт. 15:58

У т. н. "миссии ОБСЕ по оценке потребностей Армении" нет мандата ОБСЕ. Такое сообщение распространила пресс-служба МИД Азербайджана в связи с отправкой в Армению этой группы.

В ведомстве напомнили, что вопрос о подобной миссии никогда не рассматривался каким-либо коллективным органом ОБСЕ, уполномоченным принимать решения, соответственно, никаких решений по нему и не было принято. "При этом никакая группа, именуемая "миссией ОБСЕ по оценке потребностей Армении", не имеет мандата ОБСЕ, никак не может быть связана с ней, никакие ее результаты или отчеты не будут рассматриваться как документы ОБСЕ. Эта односторонняя инициатива, выдвинутая Арменией, представляет собой не что иное, как личный визит группы из представителей нескольких государств-участников, и любой результат этого визита будет оценен соответствующим образом", - подчеркнули в МИД.

В министерстве констатировали, что данный шаг вызывает вопросы, особенно на фоне того, что миссии, связанные с усилиями по прекращению военной агрессии против Азербайджана на протяжении почти 30 лет и устранения ее тяжелых последствий, а также по вопросам, не затрагивающим бывший армяно-азербайджанский конфликт, регулярно предотвращались ОБСЕ, ссылавшейся на консенсус: для согласования этого консенсуса в рамках ОБСЕ по двум миссиям в 2005 и 2010 годах на оккупированные на тот момент земли Азербайджана ушли годы из-за очевидно деструктивной позиции Армении.

"Обращение Азербайджана о следующей такой миссии до 2020 года, учитывая бесчисленные факты незаконной деятельности на находившихся тогда под оккупацией территориях Азербайджана, в том числе незаконное заселение этих территорий, опять же не состоялось в результате сопротивления Армении", - напомнили в МИД Азербайджана.

"Подобные односторонние действия председательства и секретариата ОБСЕ противоречат основным принципам любого ответственного и надежного посредничества и построения доверия, которые требуют согласия сторон, беспристрастности посредников и соблюдения обязательств государств, вытекающих из международного права", - заключили в министерстве.