Роза Хутор примет Чемпионат и Кубок России по горному бегу

20 окт. 15:54

Уже завтра, в пятницу, 21 октября, в горах курорта "Роза Хутор" в Адлерском районе Сочи стартуют Чемпионат и Кубок России по горному бегу, - сообщает пресс-служба курорта.

Протяженность дистанций составит 1163, 3027, 4177 и 6150 м. Все они пройдут по горнолыжным трассам к вершине Роза Пик с финишем на разной высоте, а лучшие горные бегуны определятся в детской, юниорской, основной, старшей и ветеранской возрастных категориях, - передает "Интерфакс".

В воскресенье, 23 октября пройдут мужские и женские старты чемпионата России по горному бегу на длинную дистанцию, на которых спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 23165 м с набором и сбросом высоты в 1811 м.

Организатором соревнований является Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА).