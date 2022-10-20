В Дагестане заработала школа цифровой грамотности

20 окт. 15:44

В Дагестане начала работать Школа цифровой грамотности, сообщает региональное министерство по делам молодежи.

Уточняется, что школа заработала на базе республиканского молодежного центра. «На базе республиканского молодежного центра стартовала Школа цифровой грамотности. Ее организатором выступил Координационный центр ДГУ при поддержке министерства образования региона, министерства по делам молодежи республики и министерства цифрового развития Дагестана», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что в рамках работы школы, эксперты в сфере кибербезопасности из Дагестана и Москвы поделились информацией, которая поможет в будущем безопасно и эффективно пользоваться возможностями интернета.