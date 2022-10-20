Посольство просит россиян не снимать фото и видео в крупных городах Ирана

20 окт. 15:44

Посольство РФ в Иране предостерегает россиян от фото- и видеосъемки на улицах крупных городов ИРИ на фоне беспорядков и арестов протестующих - на нее действует официальный запрет. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

"Нам известно о единичных случаях, когда при фотографировании иранских достопримечательностей в кадры российских туристов случайно попадали представители местной полиции", - говорится в нем.

В дипмиссии констатировали, что такие факты вызывали вопросы у правоохранителей, однако россияне давали разъяснения, и этим инциденты исчерпывались.