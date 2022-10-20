ЕС огласил новые антииранские санкции

20 окт. 15:34

ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников "Шахид" – компании Shahed Aviation Industries - и трех генералов армии ИРИ, говорится в постановлении Совета ЕС по Ирану, опубликованном сегодня в "Официальном журнале ЕС".

"Иранский режим предоставляет военную помощь российской неспровоцированной и неоправданной агрессии против Украины. Ввиду серьезности ситуациии Совет ЕС принял решение, что три физических лица и одна организация, связанные с поставками беспилотников России, должны быть включены в санкционный список ЕС", - говорится в документе, передает ТАСС.

В приложении документа перечислены три генерала ИРИ и компания Shahed Aviation Industries.