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Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент станции Гумлаг в Джебраильском районе

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент станции Гумлаг в Джебраильском районе

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган заложили фундамент станции Гумлаг, которая находится на участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд в Джебраильском районе.

Глава Минцифры и транспорта Рашад Набиев рассказал главам государств о железнодорожной линии Горадиз-Агбенд и станции Гумлаг.

Помимо этого, Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в открытии первого этапа комплекса умного сельского хозяйства "Агропарк Dost" в Зангиланском районе. Им рассказали о комплексе, после этого была представлена концертная программа.

Президенты выступили на мероприятии.

Затем они разрезали ленту в знак открытия первого этапа комплекса умного сельского хозяйства "Агропарк Dost".

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