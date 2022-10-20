Пять модельных библиотек заработают в Дагестане

20 окт. 15:20

В Дагестане в следующем году откроют пять модельных библиотек, сообщила министр культуры республики Зарема Бутаева.

«В 2023 году в рамках нацпроекта „Культура“ планируется открыть 5 модельных библиотек в городах Кизляре, Махачкале, Каспийске, а также Хунзахском и Табасаранском районах», - сказала она.

Далее министр отметила, что благодаря национальному проекту «Культура» библиотеки региона перестают ассоциироваться с книгохранилищами, а становятся максимально доступными для молодого поколения, пожилых пользователей, а также читателей с ограниченными возможностями.