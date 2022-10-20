Жителей Ставрополья предупредили о приближении ливней

20 окт. 15:07

В Ставропольском крае в ближайшие сутки местами прогнозируется сильный дождь и порывистый ветер, предупреждает краевое управление МЧС. «Ожидаемая метеорологическая обстановка в ближайшие сутки с 18:00 20 октября до 18:00 21 октября. Неблагоприятные метеорологические явления: порывы северо-западного ветра 16−21 метров в секунду, ночью местами сильный дождь. В северо-западных районах местами высокая пожароопасность (4 класс)», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В связи с прогнозируемыми осадками ночью на территории края возможны подтопления низинных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах.