Злостных неплательщиков за электричество в КЧР ждут судебные иски

20 окт. 14:48

Потребители электроэнергии в Карачаево-Черкесии задолжали "Россети Северный Кавказ" более 141,8 млн рублей, - сообщает пресс-служба энергокомпании.

За последние девять месяцев сотрудники "Россети Северный Кавказ" направили в суды 904 исковых заявления для взыскания дебиторской задолженности, по 496 из них с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей поставщики намерены взыскать около 135,4 млн рублей, по остальным 408 заявлениям энергокомпания добивается оплаты 6,4 млн рублей долгов бытовых потребителей, - передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, за девять месяцев текущего 2022 года суды вынесли в пользу поставщика энергоресурса 557 судебных актов о взыскании 38,7 млн рублей, часть из нее уже поступила на счет энергокомпании.