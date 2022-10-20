Азербайджан и Иран обсудили защиту Каспия

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев сегодня встретился с вице-президентом Ирана, председателем Организации по охране окружающей среды Али Саладжаге, - сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

В ходе встречи стороны подчеркнули наличие политического диалога между Азербайджаном и Ираном, в текущем году отмечающих 30-ю годовщину установления дипломатических отношений – ярким примером этого стала встреча президентов Азербайджана и Ирана, прошедшая 13 октября в Астане в рамках 6-го Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Также стороны отметили успешное развитие дружественных и добрососедских отношений между двумя странами в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, энергетической, культурной, экологической и других сферах, подчеркнув, что открытие транспортных коммуникаций в регионе создает широкие возможности для сотрудничества.

Особое внимание Мустафаев и Саладжаге уделили 6-му заседанию конференции сторон "Рамочной конвенции по охране окружающей среды Каспийского моря", прошедшему в Баку, подчеркнув, что вопросы охраны Каспийского моря и рационального использования его природных ресурсов приоритетны в политике Азербайджана, которым принимаются последовательные меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду Каспия.

Стороны подчеркнули важность объединения усилий прикаспийских стран для решения экологических проблем, особо отметив обеспокоенность по поводу загрязнения Арменией реки Араз и подчеркнув необходимость совместных усилий по охране ее окружающей среды.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, ключевые вопросы защиты окружающей среды Каспийского моря на сегодняшний день связаны с добычей углеводородов. "Нужно обеспечить нулевой сброс, сделать так, чтобы негативного воздействия на воды и прибрежную территорию не было ни у кого. Это амбициозная задача, но она решаема. Технологические и управленческие решения есть, например, у российской компании "Лукойл"", - сообщил он.

"Еще есть вопросы, связанные с участием в защите Каспия общественных организаций в неправительственном секторе. Мы предлагали инициативу о создании "Зеленого стандарта Каспия", и об обмене в его рамках экспертами между государствами. Например, российские эксперты поедут на шельф Каспия со стороны Азербайджана и посмотрят, как в республике организованы природоохранные мероприятия. Такой обмен был бы очень полезным", - подчеркнул Рашид Исмаилов.

Он согласился с тем, что для Каспия принципиально важно состояние впадающих в него рек. "То, что впадает в Каспий, несет в себе основные виды загрязнения. Это и пластик, и сбросы вредных веществ ЖКХ и производств. Все вредные выбросы, идущие в Каспийское море, должны быть остановлены. Для этого необходимы государственные программы, как нацпроект "Экология" в России. Должны быть сооружены очистные сооружения и работать очень жесткая система контроля над предприятиями, чтобы сбросов было как можно меньше", - сказал эколог.

"Также необходимо бороться с мусором, который через реки попадает в Каспий. У нас сегодня глобальная проблема в масштабах всей планеты – пластик, который наносится с суши, со всех рек в моря и океаны. Это серьезный вызов, потому что пластик имеет свойство под воздействием агрессивной морской среды превращаться в микропластик и возвращаться затем в нашу пищевую цепочку", - обратил внимание президент Российского экологического общества.